Starfield is een zeer belangrijke titel voor Microsoft, zeker nu ze de plank hebben misgeslagen met Redfall enige tijd terug. Nu zijn ze echter ook realistisch en weten ze dat Starfield niet een game is die ervoor zal zorgen dat mensen hun PlayStation 5 zullen verkopen om er een Xbox Series X|S voor in de plaats te halen.

Deze uitspraak deed Phil Spencer onlangs en daar is hij nu op teruggekomen. Hij stelt in een interview met The Guardian dat hij achteraf gezien niet zo blij was met deze uitspraak, omdat hij helemaal niet zeker is of hij reviewscores gaat gebruiken als graadmeter voor kwaliteit.

Hierbij benadrukt Spencer vooral dat het doel is om van Starfield een zo goed mogelijke game te maken, wat ook opgaat voor alle andere games die Microsoft uitbrengt.

“The part I didn’t like about what I said was, quality games are critically important to our strategy. So it’s not that Starfield getting an 11 out of 10 isn’t our goal – although, that’s a silly way of putting it. I don’t know if I’m going to use review scores as the mark of all quality. But making the best Starfield is absolutely our goal. I want to build the absolute best games we can.”