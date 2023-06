Een gerucht gisteren wees er al op dus een enorme verrassing is het niet, maar Nintendo heeft zojuist Super Mario Bros. Wonder aangekondigd voor de Nintendo Switch. Het betreft hier een klassieke 2D platformer, zoals we die van weleer kennen.

Het unieke element in de gameplay is echter dat er wonderlijke bloemen gevonden kunnen worden in de levels, waardoor de omgeving kan veranderen, maar ook Mario andere vormen kan aannemen. De trailer hieronder geeft daar een duidelijke indruk van.

Super Mario Bros. Wonder verschijnt op 20 oktober 2023 voor de Nintendo Switch.