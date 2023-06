Respawn Entertainment heeft sinds de release van Star Wars Jedi: Survivor meerdere updates uitgebracht. Met name voor de pc-versie, gezien die nogal wat performance issues had. Inmiddels is de game een stuk stabieler, maar nog niet alles is opgelost.

Daarom is er nu een nieuwe update uitgebracht op zowel consoles als pc, al is de lijst met patch notes niet al te uitgebreid. Eén van de belangrijkste dingen die de update doet is fixes brengen voor pijnpunten die ervoor konden zorgen dat de game crasht.

Alle andere details van deze update tref je zoals altijd hieronder.