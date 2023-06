Met de recente release van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom mogen nieuwe amiibo natuurlijk niet uitblijven. Hoewel er al even geruchten rondgingen heeft Nintendo deze nieuwe amiibo nu officieel aangekondigd.

Het gaat om twee amiibo die gepland staan voor een release in het najaar van 2023. De eerste is Zelda en de tweede Ganondorf. Een specifieke releasedatum is nog niet bekendgemaakt, maar de afbeeldingen laten beide amiibo alvast goed zien.