Tijdens de Nintendo Direct-uitzending van twee dagen geleden werd Super Mario Bros. Wonder aangekondigd. De game komt pas op 20 oktober uit, maar we weten nu al wat de bestandsgrootte is.

Op de Nintendo eShop-pagina van Super Mario Bros. Wonder staat aangegeven dat de game 4,5GB groot is. Dat is wat aan de forse kant voor een 2D Mario-platformer. New Super Mario Bros. U Deluxe had bijvoorbeeld een grootte van 2,5GB en Super Mario Maker 2 was 3,1GB groot.

Het is natuurlijk nog mogelijk dat de bestandsgrootte van het nieuwe 2D-avontuur van Mario iets meer wordt. Dit hangt er vanaf of de game een day one-patch krijgt of niet.