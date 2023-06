Naast de hoofdgames in de Persona-serie is Atlus er niet vies van om ook wat spin-offs uit te brengen. Dit hebben we natuurlijk al gezien met de diverse spin-offs van Persona 4, maar ook Persona 5 Strikers. Persona 5 Tactica belooft een titel te worden die de focus op strategie legt, maar leent daarnaast ook wat bekende mechanics uit Persona 5 zelf.

In de gameplay beelden die tijdens de afgelopen Nintendo Direct zijn getoond valt bijvoorbeeld te zien dat de ‘1 More’-mechanic ook is meegekomen. Wanneer je het zwakke punt van een tegenstander weet te raken, mag je vervolgens nog een aanval uitvoeren. Ook komen de ‘all out’-aanvallen terug in de vorm van Triple Threat.

Persona 5 Tactica verschijnt op 17 november voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch én pc.