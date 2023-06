Op 25 juli zal het vervolg verschijnen op de soulslike shooter Remnant: From the Ashes. Remnant II zal net zoals zijn voorganger over verschillende classes beschikken. Vorige keer hebben we de Challenger Achetype al eens in het zonnetje gezet, nu is het de beurt aan de Medic.

“Bel een ambulance…, maar niet voor mij”, deze woorden zeggen eigenlijk alles wat je moet weten over de Medic. Hij beschikt niet alleen over skills om zichzelf te genezen, ook zijn teamgenoten zullen hier baat bij hebben.

Mocht je de verschillende skills van de Medic in actie willen zien, bekijk dan de onderstaande trailer. Uitgever Gearbox Publishing en ontwikkelaar Gunfire Games brengen hun nieuwste game uit op 25 juli voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.