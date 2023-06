Final Fantasy XVI is officieel verschenen en in onze review kon je reeds lezen dat de game absoluut de moeite waard is. Ter promotie van de titel hebben Sony PlayStation en Square Enix een reeks sporters opgetrommeld om in de game te duiken.

Hieronder een nieuwe commercial met daarin Pierre Gasly, Alessia Russo, Xavier Woods, Angel Reese en meer, die je vertellen dat Final Fantasy XVI weliswaar het zestiende deel is, maar dat je als nieuwkomer zo in de game kunt stappen.

Vanzelfsprekend krijgen we ook wat mooie shots van de titel te zien. Check het hieronder.