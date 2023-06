De support afdeling van uitgever Bethesda Softworks heeft op Twitter voor onduidelijkheid gezorgd. Zo werd gereageerd op een fan die vroeg of de fysieke edities van Starfield met een disc komen. In eerste instantie gaf Bethesda aan dat dit niet het geval zou zijn en dat kopers van de fysieke editie enkel een downloadcode krijgen.

Niet lang daarna werd de tweet verwijderd en zorgde een nieuwe tweet voor meer zekerheid. Alle fysieke edities van Starfield komen met een disc, behalve de Constellation Edition. Die editie zal de game bevatten door middel van een downloadcode. Die code zal op een collector’s item gegraveerd zijn, zo laat Bethesda Spanje weten.

Update:

Standard editions of #Starfield will have a disc, while the Constellation Edition has an engraved code on a collector's item.

via. @bethesda_ESP https://t.co/wp3L4GGXvY pic.twitter.com/xTegp04DhK

— Starfield News (@StarfieldNews) June 25, 2023