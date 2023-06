Nog een paar maanden en dan kunnen we aan de slag met Marvel’s Spider-Man 2. De game kent natuurlijk een soundtrack die geleid wordt door een hoofdthema en dat nummer is nu online beschikbaar gesteld. Je kunt het nummer luisteren via Spotify, maar ook op YouTube en via andere kanalen.

De titel van het nummer is ‘Greater Together’ en het is gemaakt door John Paesano, die ook verantwoordelijk was voor de soundtrack van de vorige twee Spider-Man-games. De titel van het nummer slaat natuurlijk op de twee helden van het avontuur: Peter en Miles.

Benieuwd geworden naar het nummer? Druk hieronder dan op play en geniet! Marvel’s Spider-Man 2 is vanaf 20 oktober verkrijgbaar.