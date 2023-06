Alan Wake 2 zal enkel digitaal uitgebracht worden, wat voor een game van dit kaliber vrij ongebruikelijk is. Ontwikkelaar Remedy Entertainment heeft hier echter een goede reden voor, zo werd duidelijk uit een gesprek met Eurogamer.

De voornaamste reden is dat ze hierdoor kwalitatief een betere game kunnen afleveren. Op het moment dat ze een game op disc uitbrengen, moet die geruime tijd voor de releasedatum al klaar zijn en de game op disc moet ook zonder patches te spelen zijn.

Door de game enkel digitaal uit te brengen, bespaart ze dat wat tijd ten opzichte van een aparte disc release. Die extra tijd kunnen ze weer gebruiken om de game verder te polijsten. Sam Lake, creative director, zei om precies te zijn het volgende:

“As creatives obviously, by going digital-only it does allow us more time to polish the game. Like, a significant amount of weeks actually. Because otherwise, the game that goes on the disc, obviously it has to be playable without a patch.”

“We didn’t want to release something that we weren’t proud of basically, and that we didn’t want players to play. So hopefully this way we can give you a better version of the game.”