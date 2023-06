De release van Cyberpunk 2077 liep uit op een flinke mislukking. De game was technisch niet in orde en Sony besloot de verkoop via de PlayStation Store zelfs tijdelijk stop te zetten. Inmiddels heeft CD Projekt RED alles rechtgezet en met de update die samen met Phantom Liberty uitkomt later dit jaar, zal de game er nog meer op vooruit moeten gaan.

In een interview met GamesIndustry.biz zegt Michał Platkow-Gilewski, de pr-baas van CD Projekt RED, dat de game een betere ontvangst had verdiend dan het kreeg. Hij stelt dat de game eigenlijk beter was dan wat er rondging op onder andere het web. Zo waren de eerste reviews ook positief.

Hij geeft wel toe dat de game zeker niet was wat het had moeten zijn, maar dat de publieke opinie erg snel veranderde in een situatie waarbij het ‘cool’ was om op de titel te haten.

“I actually believe Cyberpunk on launch was way better than it was received, and even the first reviews were positive. Then it became a cool thing not to like it. We went from hero to zero really fast.

That was the tough moment. We didn’t know what was happening. We knew that the game is great, yes we can improve it, yes we need to take time to do it, and we need to rebuild some stuff. That took us a lot of time, but I don’t believe we were ever broken. We were always like: Let’s do this.”