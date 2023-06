Gezien Jim Ryan van Sony PlayStation ook op kwam draven bij de hoorzitting tussen de FTC en Microsoft, zijn er weer wat interessante zaken naar buiten gekomen. Zo gaf Ryan aan dat uitgevers unaniem zijn in hun mening over Game Pass: ze vinden het niks. Vanzelfsprekend kwamen ook exclusieve games ter sprake, waarbij Starfield natuurlijk een grote is.

Over de exclusiviteit van Starfield, maar ook Redfall zegt Ryan dat hij er niet blij mee is, maar dat hij er fundamenteel gezien geen problemen mee heeft. Hij ziet het ook niet als een anti-competitieve situatie dat Microsoft de twee titels exclusief voor de Xbox houdt.

Redfall: “I don’t like it, but I have fundamentally no quarrel with it.”

Starfield: “I don’t like it, but I don’t view it as anti-competitive.”