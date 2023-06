In Persona 5 Tactica mogen we weer eens op pad met de Phantom Thieves, de hoofdrolspelers uit Persona 5. In Persona 5 Tactica ligt de nadruk echter op strategie in plaats van gameplay, maar ook met strategie heeft ieder van de Phantom Thieves zijn eigen specialiteiten. In de onderstaande trailer worden er een paar van Morgana uitgelicht.

Morgana’s Persona is ook in Tactica op te roepen om lastige vijanden uit de weg te ruimen en Morgana maakt ook weer gebruik van zijn kenmerkende katapult. De trailer is volledig in het Japans, dus voor nu moeten we het enkel met de beelden doen. Persona 5 Tactica verschijnt op 17 november voor alle relevante platformen.