In onze review kon je al lezen dat we vonden dat The Medium over een interessant verhaal beschikte en dat het zich afspeelt tegen een intrigerende setting. Om nog wat meer zieltjes kennis te laten maken met de game, heeft Bloober Team de game nu overgebracht naar de Nintendo Switch. Er is jammer genoeg wel één ‘nadeel’ aan deze Nintendo Switch-versie.

Namelijk dat het een cloud-versie is. Dit wil zeggen dat je over een goede en snelle internetverbinding zal moeten beschikken, mocht je de game willen spelen zoals bedoeld is. Ontdekken of de game wat voor je is? Dan raden we je aan de demo even te downloaden en spelen.

Bij deze release op de Nintendo Switch hoort natuurlijk ook een nieuwe trailer en die kan je hieronder terugvinden.