De Baldur’s Gate-games staan altijd garant voor vele uren gameplay. Het aankomende derde deel zal hier natuurlijk niet van afwijken. CEO Swen Vincke heeft tegenover IGN laten weten dat gamers niet teleurgesteld zullen zijn in de speelduur van Baldur’s Gate 3. Om het spel uit te spelen, zul je namelijk gemiddeld tussen de 75 en 100 uur bezig zijn.

Wil je alles doen wat de game te bieden heeft, dan ben je ongeveer 200 uur kwijt. Dit kan nog veel langer duren overigens, want Baldur’s Gate 3 heeft een hoge replaywaarde. Je kunt bijvoorbeeld een nieuw avontuur beginnen met een andere klasse of subklasse, en er is ook nog de multiplayer. Je kunt je dus letterlijk maanden vermaken met het spel.

“It has an enormous amount of replay because there are so many ways to do things. I think people will re-roll a lot. We have this insane amount of classes, sub-classes, races, and sub-races. This is not a small game where you’ll be done within a month. You will be playing it in bits and chunks. Maybe you will drop in with a friend in multiplayer – we have drop-in/drop-out multiplayer also. There are so many ways of playing it.

“We saw with [Divinity: Original Sin 2] also, people played it for years. There are still quite a lot of people playing it, still discovering new things that are in there. This one is significantly bigger, with significantly more layers of depth to it also. I don’t think you’ll be done in a month, is what I’m saying.”