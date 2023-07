In het groene kamp zijn alle ogen gericht op Starfield, wat één van de grootste games van het jaar en dé klapper van Microsoft moet gaan worden. De sci-fi RPG van Bethesda Game Studios werd uitgebreid getoond in een speciale Starfield Direct showcase, die vlak na de algemene Xbox showcase de wereld in werd geslingerd.

Een belangrijk moment voor Xbox en via Twitter heeft Phil Spencer nu wat meer verteld over dergelijke showcases. De topman laat weten dat hij fan is van het format en dat het een mooi moment is om de studio en hun creaties in de spotlight te zetten, of het nu gaat om een deep dive zoals Starfield, of meerdere games die na elkaar getoond worden.

Thanks. Hope everyone who celebrates has a safe and nice 4th. And on the dev directs, I really like the format. Whether it's one game deep dive like Starfield or more games, like January show, I think it's good to spotlight the creators and hear their vision.

— Phil Spencer (@XboxP3) July 2, 2023