Marvel’s Spider-Man 2 staat gepland voor een release later dit jaar – 20 oktober, om precies te zijn – en we kregen tijdens de laatste showcase van Sony eindelijk gameplay beelden te zien. We zullen niet heel lang op nieuwe informatie hoeven te wachten, want mediagigant Marvel heeft aangegeven dat ze tijdens de San Diego Comic-Con meer gaan onthullen over de aankomende game.

Hoe, wie, wat en waar is voor nu nog even onduidelijk, maar het is goed mogelijk dat we bijvoorbeeld een nieuwe trailer krijgen of dat er meer details gedeeld gaan worden. De San Diego Comic-Con is van 20 tot en met 23 juli, dus houd rond die dagen vooral PlaySense in de gaten.