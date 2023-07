Op 20 oktober slingeren Peter Parker en Miles Morales eindelijk onze woonkamer binnen met het langverwachte Spider-Man 2. Sony heeft ondertussen ook al laten weten vanaf wanneer we de game kunnen pre-loaden, zodat we op de releasedatum niet meer onnodig hoeven te wachten om met beide spinnenmannen aan de slag te gaan.

We houden jullie niet langer in spanning: vanaf 13 oktober kan je de game beginnen downloaden. Dat is maar liefst een volledige week voor de releasedatum! Fans kruisen die dag dus best aan in hun agenda’s.