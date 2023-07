Ubisoft heeft hun laatste Assassin’s Creed-games voorzien van een zogeheten Discovery Tour, een extra modus waar spelers in kunnen duiken en zo meer kunnen leren over de echte geschiedenis van bijvoorbeeld de setting en de personages. Assassin’s Creed: Mirage lanceert later dit jaar en ook deze game zal een uitgebreide database hebben.

Daarvoor heeft de studio en uitgever samengewerkt met een reeks musea en historische instituties. Deze database heet “History of Baghdad” en lijkt dus wat minder interactief te zijn dan de genoemde Discovery Tour. Desalniettemin zal de database veel informatie bevatten over locaties, artefacten die tot op heden nog te bekijken zijn, de economie, geloof, kunst en wetenschap. Genoeg interessante stof, mocht je daar geïnteresseerd in zijn.

Assassin’s Creed: Mirage is vanaf 12 oktober verkrijgbaar voor pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S.