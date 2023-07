Special | De diepte in met Destiny 2 Season of the Deep – Nu het tweede seizoen van Lightfall onderweg is, wat tegelijk ook seizoen 21 voor Destiny 2 is, komen we beetje bij beetje dichterbij The Final Shape. Dit is het slotstuk van de huidige saga die we begin volgend jaar mogen verwachten. Dit duurt nog wel even, maar fanatieke spelers merken aan alles dat er steeds meer een opbouw is naar wat komen gaat. Om de huidige situatie en het seizoen te bespreken, kregen we de kans bij Bungie aan te schuiven en ze te spreken over wat er allemaal gaande is en welke uitdagingen het team ondervond bij het maken van de laatste content.

Nieuwe gameplay mechanieken

Destiny 2 voelt sinds de start van het huidige seizoen weer net wat anders aan omdat er een volledig nieuwe mechaniek geïntroduceerd werd. Zo hebben we de Deep Dive en Salvage activiteiten, maar ook de Ghost of the Deep dungeon, waarin we te maken krijgen met onderwater levels. De zwaartekracht is anders én we moeten natuurlijk van luchtbel naar luchtbel om niet te verzuipen. Dit voegt een andere dynamiek aan de gameplay toe die doorgaans bestaat uit shootouts en platformen. Het was zodoende zowel een uitdaging als een gok. Voor Bungie was het een beetje een sprong in het diepe, want het was de vraag of het goed ontvangen zou worden.

Het is immers een nieuw element in de gameplay die voornamelijk op combat is gericht, waardoor dit soort onderwatersegmenten juist compleet anders aanvoelen. Hierdoor heeft de ontwikkelaar goed gekeken naar een degelijke balans, zodat het niet de overhand zou krijgen tegenover de gebruikelijke gameplay, die spelers van de shooter gewend zijn. Het beperkt zich nu tot segmenten waarbij je van A naar B gaat, waarbij er niet echt sprake is van directe combat. Hoewel dit voor de toekomst niet per se uitgesloten is, hebben ze deze gameplay mechaniek zo ingericht dat het zinnig aanvoelt en goed bij de context past. Daar konden ze ook niet té uitgebreid mee gaan, omdat het wel binnen de kaders van het huidige seizoen moest blijven en passen.

Desalniettemin is er wel gesproken over onderwater combat zo gaf Bungie aan, omdat het qua movement primair aankomt op het aanpassen van de zwaartekracht. De complexiteit hiervan is dat het in effectieve combat betekent dat er haast een andere game gemaakt moet worden. Dit komt doordat de manier waarop vijanden het leven laten andere animaties vragen, maar ook hoe wapens reageren, hoe ze ogen en meer. Er komt vrij veel bij kijken en dat is precies de reden waarom ze het enigszins beperkt hebben gehouden in Season of the Deep, met een focus op een soort verkapt platformen. Hierbij stelt Bungie dat ze geen beloftes willen doen, maar dat ze altijd blijven kijken naar nieuwe mogelijkheden om de gameplay anders aan te laten voelen, wat dit seizoen naar onze bescheiden mening goed gelukt is.

Terugkeren naar Titan

Voor het huidige seizoen heeft Bungie gekozen voor Titan als locatie, dat natuurlijk in het begin van Destiny 2 een rol speelde. Voor veteranen een leuk weerzien en voor nieuwere spelers natuurlijk een mooie, verfrissende locatie om te bezoeken. Voor de ontwikkelaar is het altijd al een wens geweest om terug te keren naar Titan, waarbij ze graag meer met Ahsa wilden doen. Een mysterieus wezen onder water dat vooral heel erg herkenbaar is aan het oog. Tegelijkertijd wilde Bungie niet de gemakkelijke weg kiezen en Titan zoals we die kennen gewoon weer beschikbaar stellen. Elk seizoen en diens verhaal moet spelers naar nieuwe plekken brengen en ook spelen met de fantasie van de Guardians, waardoor sommige elementen expres wat vaag worden gebracht.

Dit maakt dat de nieuwe dungeon zich eveneens op Titan afspeelt, waarbij de nieuw geïntroduceerde mechanieken nog meer terugkomen al is het enigszins met een twist. Hierbij heeft Bungie niet alleen naar specifiek de gameplay mechanieken gekeken, maar ook naar de omgeving. Het moest een duistere, donkere plek zijn, maar ook plekken kennen met veel kleurgebruik en een lichte aankleding. Dit zou voor genoeg variatie moeten zorgen en moeten bijdragen aan de motivatie van spelers om de diepte in te gaan en te ontdekken wat het te bieden heeft. De onderwater gedeeltes op een relatief grauwe planeet als Titan moesten juist niet saai zijn maar vooral verrassend, zo heeft Bungie zich vooraf als doel gesteld.

De grotere samenwerking

In het verleden zagen we in seizoenen meestal één van de belangrijkere figuren een rol spelen in het verhaal. Sinds Lightfall en zeker dit seizoen is de samenwerking tussen personen als Zavala, The Drifter, Saint-14, Sloane en meer geïntensiveerd. Dit geeft het gevoel van een echt team en dit is iets wat Bungie meer terug gaat laten komen. Destiny heeft doorgaans sowieso het team gevoel gezien er natuurlijk in fireteams gespeeld wordt. Dit wordt nu breder getrokken en zal steeds meer merkbaar worden met de personages die een belangrijke rol in de rode lijn van de game spelen. Voorheen waren de interacties met deze personages meer individueel, maar wat Bungie nu heeft gedaan is dat in elkaar verweven. Het resultaat dat men voor ogen had was dat de kopstukken meer connectie met elkaar zouden krijgen, dat je als speler meer interactie met ze hebt en dat ze in groepsverband merkbaar meer inzetten op het gezamenlijke doel bereiken.

Hierbij bevestigde Bungie ook dat we later dit seizoen en in komende seizoenen nog meer teamwork zullen gaan zien. De speler moet het gevoel krijgen dat niet alleen een fireteam belangrijk is, maar dat er een groter plaatje is waarin samenwerking een belangrijke rol speelt. Interessant hierbij is dat Bungie in dat kader niet alleen bekende figuren in het verhaal dat komen gaat laat terugkeren, maar ook hint naar bekende antagonisten. We hebben in de gelijknamige uitbreiding afgerekend met The Witch Queen, maar zij komt mogelijk weer terug. Zo werd uit de conversaties in Season of the Deep duidelijk dat Savathûn weer op moet staan, maar waarom precies? Hebben we dat gedrocht toch weer nodig in opmars naar The Final Shape?

Bungie wilde logischerwijs niet teveel prijsgeven toen we ze hiernaar vroegen, dit vanwege spoilers, maar wel is het verhaal van het huidige seizoen direct gekoppeld aan het volgende seizoen. Hierbij maakt de ontwikkelaar de connecties tussen de personages, situaties en meer sterker, iets wat ze jaar na jaar verder uitdiepen. Dat zullen we steeds meer moeten gaan merken en sterker nog, volgens Bungie zijn bepaalde punten die we nu bereikt hebben directe aanknopingspunten voor het volgende seizoen, al moeten we natuurlijk afwachten in welk opzicht precies. Op zich niet zo gek ook, Bungie werkt al 10 jaar aan dit verhaal en het eindpunt is The Final Shape. Alles is een opmars naar die conclusie en dat zal naarmate het dichterbij komt steeds beter te zien zijn.

Normaal gesproken werkt Bungie met de seizoenen telkens naar een nieuwe uitbreiding toe om nadien met een soort schone lei te beginnen aan een nieuw verhaal. De onderlinge connectie is dit jaar echter anders, omdat de gebeurtenissen na Lightfall in Season of Defiance een soort na-effect waren wat zijn gevolg weer ziet in Season of the Deep. Dit alles heeft direct met The Final Shape te maken, waardoor het narratief en de opbouw dit jaar anders aanvoelt dan andere jaren. In seizoen 22 en 23 zal je als speler nog meer gaan merken dat de opbouw naar The Final Shape de belangrijkste basis vormt, wat een andere manier van seizoenen verhaaltechnisch inrichten betekent tegenover voorgaande jaren.

Meer diepgang na Lightfall

Hoewel Lightfall op zichzelf een prima uitbreiding was dat genoeg nieuws introduceerde, voelde het voor veel spelers qua verhaal toch een beetje als ‘filler’ content aan. Het verhaal was – als je het als losstaande ervaring ziet – op zich best prima, maar gezien het onderdeel is van het grotere geheel voelde het iets teveel als een tussenstop aan op weg naar The Final Shape. Logischerwijs is er dus wat kritiek geweest op Bungie, maar hier heeft de ontwikkelaar een idee achter zitten. Zo vertelde Bungie dat ze uitbreidingen altijd intentioneel met mysteries uitzetten, waarbij er vragen overblijven aan het einde. Dit met als doel dat vervolgseizoenen hier een antwoord op geven.

Wat spelers nu zouden moeten zien is dat de vragen die in de uitbreiding naar boven kwamen, nu beetje bij beetje van meer context voorzien worden en dat er antwoorden gegeven worden. In de komende seizoenen gaat het allemaal om het opvolgen van de verhaallijnen van Lightfall en antwoord geven op de openstaande vragen. Maar ook zullen eerdere antwoorden in een ander perspectief geplaatst worden, waardoor er qua storytelling genoeg diepgang zal ontstaan in het grotere plaatje. Voor de spelers die de seizoenen spelen zouden de verhalen daarin dat extra diepe kijkje in het narratief moeten geven. Er zal echter ook het één en ander overblijven, wat samen weer het hoofdonderwerp vormt in de uitbreiding die volgend jaar uitkomt.

Bungie is zeker nog niet klaar met het geven van antwoorden en het onthullen van de context achter diverse (eerdere) situaties, waar we de komende seizoenen dus meer van mogen verwachten. Dus iedereen die nog veel vragen heeft en diep in het verhaal zit, dient eigenlijk de komende content te spelen om steeds meer te begrijpen hoe de vork in de steel zit. Het huidige seizoen heeft wat dat betreft zeker interessante momenten te bieden en het grotere verhaal zet zich vanaf 22 augustus verder. In november volgt het laatste seizoen met dan naar verwachting eind februari 2024 de release van The Final Shape.