Het duurt nog wel even voordat het slotstuk van de huidige Destiny 2 saga verschijnt, die staat namelijk voor begin volgend jaar gepland. Toch zal volgende maand al een tipje van de sluier opgelicht worden, want Bungie heeft aangekondigd een nieuwe showcase te organiseren.

Zoals elk ander jaar zal deze showcase ook nu weer rond de gamescom gehouden worden, op 22 augustus om precies te zijn. Deze showcase heeft als titel ‘Discover what lies beyond’, wat natuurlijk naar The Final Shape verwijst wat het einde van de huidige saga is.

Afgaande op voorgaande jaren zal de showcase pakweg een half uur tot drie kwartier duren met veel informatie over wat komen gaat in de aanstaande uitbreiding.