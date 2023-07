Capcom scoort op dit moment hit na hit en een belangrijk onderdeel van dat succes is de sterke visie die men erop nahoudt met hun remakes van de Resident Evil-games. De laatste game die ze in die categorie hebben afgeleverd is Resident Evil 4 Remake en als we van het succes mogen uitgaan, zal dat zeker niet de laatste zijn.

De vraag is nu vooral: welke game gaan zij remaken? Tijdens een vragenronde met aandeelhouders werd exact die vraag gesteld en met name of Capcom zich alleen bezighoudt met remakes uit de genummerde reeks, of dat ze ook naar andere titels kijken. Zo is de vraag naar een remake van Resident Evil Code: Veronica enorm.

Als antwoord gaf het bedrijf aan dat ze op dit moment intern discussies voeren over de uitbreiding van de reeks, zodat het door een zo groot mogelijk publiek ervaren kan worden. Geen concreet antwoord dus, maar het is vooralsnog geen “nee” en het onderwerp lijkt in ieder geval op tafel te liggen, aldus Video Games Chronicle.

Resident Evil is met afstand de meest succesvolle reeks van het Japanse bedrijf en dus lijkt de volgende remake slechts een kwestie van tijd. Welke game zou jij graag in een nieuw jasje willen zien?