Later deze zomer zal Ubisoft XDefiant lanceren, een gloednieuwe shooter die veel potentie heeft om uit te groeien tot een gevestigde naam in het shooter landschap. De game zal bij de release beschikbaar zijn op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc, daar waar de titel ook in ontwikkeling is voor last-gen systemen.

Het was echter onduidelijk wat het plan met de last-gen versie precies was, omdat Ubisoft daar tot op heden onduidelijk over was. Die duidelijkheid hebben we nu gekregen, de focus op de last-gen versie komt pas na de release van de current-gen en pc-versie.

Dit betekent dus dat spelers op de PlayStation 4 en Xbox One langer geduld moeten hebben. Wanneer de last-gen versie precies uitkomt is onduidelijk, want Ubisoft heeft nog geen release window gecommuniceerd.