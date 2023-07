De Mortal Kombat-games zijn niet vies van een cross-over hier en daar: we hebben al meermaals personages uit verschillende films en series zien opduiken in de brutale franchise van NetherRealm Studios en dat lijkt met Mortal Kombat 1 niet anders te worden. Laatst dook het gerucht op dat Peacemaker en Homelander als DLC-personages aan de game toegevoegd zouden worden en inmiddels is de helft van dat gerucht bevestigd.

Op Twitter werd namelijk een screenshot gepost van een conversatie waarbij het officiële TikTok-account van The Boys ‘verklapt’ dat Homelander inderdaad naar Mortal Kombat 1 zal komen.

Wanneer dit dan zal gebeuren, is momenteel nog niet bekend. Mortal Kombat 1 is nog niet uit, dus logischerwijs zullen we nog even moeten wachten tot we specifieke details te horen krijgen over alle DLC-personages. De release staat gepland op 19 september.