Je ziet het de laatste tijd steeds vaker gebeuren dat pc-games om meer krachtigere hardware vragen om goed te kunnen draaien, dan wat voorheen het geval was. Als je niet over een krachtige pc beschikt, dan hoef je je in ieder geval niet druk te maken als je Atlas Fallen wilt kopen en spelen.

Om deze actie-RPG te kunnen spelen heb je minimaal een Intel Core i5-6600K of AMD Ryzen 3 1200 nodig in combinatie met een GeForce GTX 1050 Ti of Radeon RX 470 (4 GB VRAM). Als je dat hebt, kan je het spel in 1080p met 30 frames per seconde spelen op low settings.

De aanbevolen systeemeisen zijn een Intel Core i7-9800X of AMD Ryzen 5 3600. Als grafische kaart zal je een GeForce GTX 1080 Ti of Radeon RX 5700 (8 GB VRAM) moeten hebben. Hiermee speel je het spel in 1080p met 60 fps op very high settings.

De volledige specs waaraan je pc zal moeten voldoen zijn hieronder te zien.