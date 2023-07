Preview | The Crew: Motorfest – The Crew: Motorfest is al geruime tijd in ontwikkeling bij Ivory Tower. Deze game staat gepland voor een release op 14 september, dus lang duurt het niet meer. Recent kregen we van Ubisoft de kans de game even kort te checken en dat gaf een goede indruk. In navolging van een eerste sessie hebben we nu ook een stuk langer nog een keer met de game kunnen spelen om O’ahu beter te verkennen en de gameplay goed te ontdekken. Hieruit blijkt dat The Crew: Motorfest meer van hetzelfde is in de positieve zin van het woord.

Racen is de focus

The Crew: Motorfest neemt alle elementen over van The Crew 2. Dit wil zeggen dat de focus primair nog op het racen ligt, al kun je ook met boten varen en in vliegtuigjes stappen. In de meer uitgebreide demo die we te spelen kregen waren al deze zaken aanwezig, al hebben we nog altijd geen races in de lucht of op het water gespot. Gezien Ubisoft hier eerder ook al niet concreet over was ziet het er naar uit dat ze voor dit deel puur de gameplay qua effectieve races beperken tot voornamelijk vierwielers. Daarbij moeten we ook opmerken dat het vliegen, wat je kan gebruiken om sneller van A naar B te reizen wat vreemd aanvoelt. In plaats van het vliegtuig te bewegen, voelt het net alsof je de wereld beweegt. Nog niet echt responsief dus. Iets waar varen geen last van had.

Als het van ondergeschikt belang is, dan hoeven we ons hier verder niet echt zorgen over te maken. Als we alsnog vliegraces krijgen, dan kan dit nog wel een dingetje worden. Maar met dat gezegd is het uitgangspunt uiteindelijk vooral plaatsnemen in blitse bolides en de vele races ondernemen die de game te bieden heeft. Wat dat betreft is er een soort driedeling in wat je kan doen in het spel. Zo zijn er verschillende playlists die zijn afgestemd op een bepaald merk auto of type race. Zo hebben we bijvoorbeeld de Porsche playlist afgewerkt, die ons vijf verschillende races in verschillende modellen voorschotelde met tot slot een 1 versus 1 race over een relatief lang parcours.

Door de playlist af te werken speel je telkens een nieuwe race vrij, waar je vrij naartoe kan rijden in de wereld. Ook zal het vanuit het menu mogelijk zijn om direct naar de races toe te springen, wat je prettig vindt dus. Vanzelfsprekend levert het deelnemen aan dergelijke races je wat op. Zo zul je per voltooide race en dan met name volbrachte doelstellingen (veelal top 3 bereiken) credits en XP verdienen. Dat eerste gebruik je voor bijvoorbeeld nieuwe auto’s en XP laat je stijgen in niveau. Ook ontvang je onderdelen voor je auto’s, elk met een waardering zoals je dat van The Crew 2 kent. Na afloop van een playlist ontvang je tot slot nog een beloning voor je totale prestaties.

Variatie in races

Het progressiesysteem in The Crew: Motorfest is erg vergelijkbaar met wat we van het vorige deel kennen, al is de structuur nu wat beter aanwezig dankzij de playlists. Naast dat we met Porches aan de gang gingen, doken we ook in de playlist van elektrische auto’s. Tegenwoordig is bijna elke autofabrikant hiermee bezig en daarom is er ook in dat opzicht genoeg variatie beschikbaar qua voertuigen. Van gewone straatauto’s tot hypercars en van hummers tot off-road voertuigen. Geinig is dat waar je in gewone races ziet dat je boostmeter vanzelf weer aangevuld wordt, dit in de elektrische races enkel gaat door over strips heen te rijden waar de elektriciteit vanaf vliegt.

Buiten dat heb je nog tig andere playlists in de game, want een blik op het menu vertelde ons dat de game net zoals voorheen propvol content zit. Racen met Lamborghini’s, oude auto’s, straatauto’s, off-road voertuigen, rallyauto’s en ga zo maar door. Voor elke categorie en sub-categorie is wel wat in de game te vinden, wat je dus ontzettend veel uren speelplezier op zal leveren. Daarbij staat Ubisoft bekend om hun games vol te stoppen met content en dat zal overduidelijk in deze game niet anders zijn. En dit is dan de kern van de game, want er zijn nog twee andere belangrijke onderdelen in het spel die voor nog meer gameplay zorgen.

Zo heb je ook de ‘Main Stage’ evenementen, die een verzameling zijn van races en activiteiten. Dit wisselt per week, waardoor er keer op keer nieuwe reeksen af te werken zijn. Dit kunnen races van A naar B zijn, races op een circuit, activiteiten als speedtraps, slalommen en nog veel meer. Deze Main Stage events zullen volgens Ubisoft keer op keer wisselen, waardoor de game ook na het voltooien van alle standaard playlists aanhoudend interessant blijft. Gezien Ubisoft The Crew 2 van veel seizoenen heeft voorzien, verwachten we dat dit met de Main Stage evenementen niet anders zal zijn. Hierdoor zou The Crew: Motorfest een oneindige variatie aan content moeten bieden op lange termijn, wat de game voor zeker een paar jaar houdbaar maakt.

Genoeg randactiviteiten

We lieten het zojuist al even vallen, maar naast daadwerkelijke races (playlists en Main Stage) zul je in de open wereld overal zijactiviteiten kunnen vinden. Dit zijn zoals al genoemd speedtraps, slalommen, ontsnappen voor een signaal dat steeds groter op de map wordt en meer. Veel van deze activiteiten kennen we al van de vorige games, maar zorgen ook nu weer voor een leuke afwisseling. Sterker nog, je komt ze overal tegen en terwijl je van A naar B rijdt om bijvoorbeeld een nieuwe race te starten kan je dit soort activiteiten rustig meepakken voor wat extra beloningen. Je bent immers toch onderweg, dus waarom niet?

Daarbij is de wereld ook rijkelijk voorzien van collectables. Overal kom je items tegen die je kunt verzamelen al is ons wat onduidelijk wat je er precies mee kan. Maar voor de verzamelaars zal het de game niet aan dergelijke activiteiten ontbreken. Vanzelfsprekend is The Crew: Motorfest ook voorzien van een fotomodus, waarmee je mooie plaatjes op O’ahu kunt schieten. Ook hier zit weer een gameplay element aan gekoppeld. De game geeft je een seintje als je in de buurt van een hoogtepunt op het eiland bent, waarbij het de bedoeling is om de locatie te bereiken en daar een mooi shot van je bolide te maken. Vaak gaat dit gepaard met een specifieke wens qua voertuig, wat dus weer aanleiding vormt om auto’s te verzamelen. Met honderden bolides heb je wat dat betreft genoeg te doen in de game.

Voorlopige conclusie

The Crew: Motorfest heeft na de eerste goede indruk ook een tweede goede indruk achtergelaten. De game is een heerlijke arcade racer die je alle vrijheid geeft in hoe je de races afwerkt en qua aantallen hoeven we ons niet druk te maken. Het eiland is erg afwisselend en van een dermate grote omvang, dat er genoeg te ontdekken valt. Wel valt het vliegen wat tegen, omdat de besturing niet lekker aanvoelt en ook rally in de regen kan iets te glibberig zijn, maar dat zijn op basis van wat we gespeeld hebben slechts kleine details. Voornamelijk omdat de gameplay in het racen voor de rest zeer goed en toegankelijk aanvoelt. Er is genoeg te doen, de wereld heeft volop variatie te bieden en dit alles voelt als een verfrissing ten opzichte van The Crew 2 zonder dat de bekende gameplay overboord gegooid wordt.