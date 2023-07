Preview | EA Sports FC 24 – De gameplay en presentatie – Een nieuwe belangrijke stap in de geschiedenis, zo kondigde Electronic Arts hun nieuwste voetbalgame aan. Zoals de meesten ondertussen wel weten, is de FIFA-franchise een heuse naamsverandering ondergaan. Zeg niet FIFA 24, maar wel EA Sports FC 24. We moeten toegeven dat deze aanpassing even wennen zal zijn, al gaat dat redelijk vlot. Bij deze nieuwe release hoort natuurlijk ook een nieuw logo en daarmee wordt direct ook verwezen naar hun grootste nieuwe aanpak: driehoeken. Wij woonden een preview evenement bij en kregen meer uitleg over het hele driehoekgebeuren. Verder kregen we ook toegang tot de Kick-off modus van de game. Deze eerste preview focust voornamelijk op de gameplay en de presentatie, terwijl deel twee (volgt binnenkort) dieper in zal gaan op de verschillende vernieuwingen in de aanwezige modi.

Driehoeken

De gameplay van EA Sports FC 24 is uitgebouwd rond een driehoek. Deze driehoek kennen we natuurlijk van Johan Cruyff zijn ‘tiki taka’, waarmee hij Barcelona geweldig liet voetballen. Elk van de drie punten staat voor één van de drie pilaren die de gameplay zou moeten revolutioneren: HyperMotionV, Play Styles en de Frostbite Sapien technologie. HyperMotion kennen we natuurlijk nog van de vorige iteraties, al klinkt de nieuwe versie HyperMotionV nog wel een stuk interessanter dan zijn voorgangers. Vorige keer werden er twee wedstrijden gespeeld in ‘Match Capture Xsens’ pakken door spelers uit de tweede klasse van Spanje om animaties soepel en realistisch te maken, maar dat ligt nu anders.

Die twee wedstrijden in speciale pakken hielpen zeker met de animaties, maar spelers zullen niet 100% alles gegeven hebben, omdat er in die duels niks op het spel stond. HyperMotionV is, in tegenstelling tot wat je zou denken bij de naam, niet de vijfde, maar de derde variant. De ‘V’ staat hier immers voor ‘volumetric data’. EA zal nu voor het eerst rechtstreeks data (via camerabeelden) kunnen halen uit wedstrijden die in real life gespeeld worden. We kregen in de presentatie al twee mooie voorbeelden te zien: de wondermooie goal van Haaland tegen zijn voormalige club Borussia Dortmund, die je ook in de trailer kan terugvinden, alsook van zijn grote kans met links in de Champions League finale tegen Inter Milaan. Dit zorgt ervoor dat ze niet alleen data verkrijgen van de beste spelers ter wereld, maar ook dat de hoeveelheid animaties nog meer zal toenemen. In de games die we speelden, konden we merken dat spelers meer mogelijkheden hadden om de bal te controleren of te passen en schieten.

Hoekpunt twee zijn de Play Styles. Deze nieuwe feature valt het best te vergelijken met de Xfactors uit NHL. Dit zijn een soort vaardigheden die topspelers zullen bezitten en die actief worden indien de gepaste situatie zich voordoet. Bijvoorbeeld: een speler als Sam Kerr beschikt over een beter finesse schot dan de meeste spelers. Wanneer zij in de gepaste situatie komt, zal haar uithaal nog preciezer in het hoekje verdwijnen. Haaland beschikt daarentegen over krachtigere kopballen. Hiermee zal hij ballen binnenkoppen waarbij de keeper geen kans heeft, terwijl een andere speler in die situatie de bal minder krachtig zou koppen, waardoor de keeper meer kans heeft om de bal uit zijn kooi te ranselen.

In totaal zullen er 34 van die Play Styles in de game zitten waarvan unieke tricks, betere vrije trappen, speed dribbler en krachtigere schoten, maar enkele andere voorbeelden zijn. De echte toppers zullen ook over de Play Style+ variant van de vaardigheid beschikken. Dit is een nog sterkere variant van de basisvaardigheid. Dit alles klinkt zeer mooi, maar wij hadden het gevoel dat deze vaardigheden al in het spel zaten en dat deze nu gewoon duidelijker in beeld gebracht worden tijdens het spelen, aangezien er een icoontje verschijnt naast je speler als de situatie zich voordoet. Ze lijken een extra boost te krijgen bovenop de trait die in vorige games al aanwezig was.

Tot slot hebben we natuurlijk nog het derde hoekpunt dat de nieuwe Frostbite Sapien technologie is. Met deze technologie worden de spieren nog beter en realistischer in beeld gebracht. Je zal dit voornamelijk merken bij spelers als Adama Traoré, hij zou namelijk net zo goed kunnen deelnemen aan bodybuilderwedstrijden in plaats van een potje voetbal. Vorig jaar was hij al één van de meer gespierde spelers, maar dit jaar is er een duidelijk verschil in lichaamsbouw te zien. Spelers zullen er fysiek dus meer uniek uitzien dan de voorgaande jaren. Verder zorgt de verbeterde Frostbite Engine er ook voor dat shirts nu nog realistischer bewegen, kortom: de game is weer net dat tikkeltje realistischer om naar te kijken.

Andere nieuwigheden

Verder zijn er nog wat andere kleine punten waar het team van EA zich mee beziggehouden heeft. Zo hadden we vorig jaar al de drie verschillende loopstijlen die varieerden tussen explosief en niet-explosief. Dit jaar is dit verder uitgebreid naar zeven verschillende loopstijlen. Je zal je spelers moeten leren kennen en zo nog meer rekening moeten houden met de snelheid en acceleratie van de spelers om je aanval en verdediging goed neer te zetten. Verder zal je nu meer verfijnde steekballen kunnen versturen. Duw je op R1 + driehoekje, dan krijg je een lijn te zien van hoe de bal zou vliegen mocht je loslaten. Duw je op R1 + L2 + driehoekje, dan geef je de bal ook nog een bepaalde curve mee. Zo hebben we een paar heerlijke passes verstuurd, al moeten we toegeven dat er voorlopig meer terecht zijn gekomen in de voeten van de tegenstander. Je zal hier dus wel even op moeten oefenen, maar als het lukt, is het prachtig.

Hoewel je meer de bal zal kunnen kwijtspelen met het precies proberen passen, zal het nu gemakkelijker worden om gecontroleerd te sprinten. Je zal nu namelijk een gecontroleerde sprint kunnen uitvoeren waarbij je sneller gaat dan je normale tempo, maar waarbij je de bal dichterbij je kan houden dan met een volledige sprint. Dit lijkt ons wel een handige feature bij het naderen van een verdediger in een 1-op-1 situatie. Tot slot zijn er ook vier nieuwe skillmoves toegevoegd aan de game en zullen spelers bij een tackle de bal meer proberen bij te houden in plaats van hem over de zijlijn te katapulteren. Al deze veranderingen zorgen ervoor dat we weer net dat tikkeltje meer controle hebben tijdens het spelen. We kijken hier met plezier naar uit. Vooral naar de hoeveelheid real life animaties die zullen toegevoegd worden met HyperMotionV. Verwacht alleen geen aardverschuiving wat de gameplay betreft.

Klaar, actie

Wat de presentatie betreft, kunnen we ook wat nieuwigheden melden. Zo hebben we het al gehad over de correctere bouw van spelers en het realistischer bewegen van de shirts, maar dat is niet alles wat erop vooruitgegaan is. Zo is de belichting voorzien van meer detail en diepte, wat maakt dat de contrasten er wat beter uitkomen, zowel op als naast het veld. Natuurlijk zijn er ook weer wat nieuwe pre- en after-match videootjes bijgekomen, maar de beste verandering zijn de menu’s. Het onoverzichtelijke gebeuren van voorheen is door EA opgepoetst en vervangen door een duidelijke top-down lijst. Dit zorgt ervoor dat je tijdens de rust beelden kan bekijken van in de spelerstunnel en in de kleedkamers, terwijl je links toch handig alles van de menu’s kan selecteren. Ook op het veld is de presentatie lichtelijk uitgebreid, met een nieuwe visualisatie van het buitenspel als hoogtepunt. Om af te sluiten willen we vermelden dat er een nieuw commentaar duo is bijgekomen dat je kan inschakelen in de Kick-off modus en in Ultimate Team, namelijk Guy Mowbray en Sue Smith.

Voorlopige conclusie

Met heel wat potjes onder de riem, kunnen we zeggen dat de gameplay en presentatie zeker een stap vooruit hebben gezet, met als grootste punt de overzichtelijkere menu’s. Ook de grotere hoeveelheid real life animaties die EA in de game zal kunnen steken doet ons het beste hopen, al blijven we natuurlijk altijd wat voorzichtig met onze hoop. De game ziet er weer een stukje beter uit en deze vooruitgang kunnen we alleen maar aanmoedigen. We zijn dus redelijk optimistisch als het gaat om de veranderingen wat de gameplay en presentatie betreft, al wisten we allemaal al wel dat we geen revolutie hoefden te verwachten.