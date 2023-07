Er zijn al wat video’s van PayDay 3 verschenen, en die laten voornamelijk wrede vuurgevechten zien. Het is ook mogelijk om ongezien missies te volbrengen en dat wordt getoond in de nieuwste trailer van de game.

PayDay 3 neemt de succesformule van zijn voorganger over en verfijnt de gameplay op verschillende punten. Bovendien zijn er verschillende features verbeterd. Zo is bijvoorbeeld de skill tree uitgebreider, waardoor je deze geheel op jouw speelstijl kunt aanpassen. Wapens zullen beter worden naarmate je ze vaker gebruikt en je kunt overal waar je maar wilt – of op wie je maar wilt – mini camera’s plaatsen.

De ‘stealth gameplay trailer’ van PayDay 3 check je hieronder.