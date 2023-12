Ontwikkelaar Starbreeze is momenteel hard bezig met het ondersteunen van PayDay 3 door middel van nieuwe content. Laatst kregen we nog twee gratis heists en momenteel wordt er ook gewerkt aan het eerste grote DLC-pakket ‘Syntax Error’. Wil je graag genieten van deze DLC, maar heb je geen zin om ervoor te betalen? Dan hebben wij goed nieuws!

De ontwikkelaar heeft namelijk aangekondigd dat niet iedereen de DLC moet aanschaffen om samen de nieuwe heists te kunnen ervaren. Als één persoon in een lobby de content heeft gekocht, dan kan iedereen in die lobby de heists spelen, ongeacht of de spelers in kwestie ervoor betaald hebben of niet. Dit principe werd in PayDay 2 ook al toegepast en komt dus niet echt als een verrassing.

Bekijk hieronder de volledige video waarin het team een update geeft over wat er zoal aan zit te komen. Nieuwe heists betekenen uiteraard ook nieuwe wapens, vijanden, skills en maskers dus check snel alle details!