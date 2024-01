PayDay 3 is nu een aantal maanden verkrijgbaar en de game kende bij de release nogal wat problemen, waardoor veel grote updates noodgedwongen uitgesteld moesten worden. Inmiddels heeft de ontwikkelaar de serverperikelen onder controle, zijn er updates uitgerold en is er extra content beschikbaar gesteld.

Toch zijn de spelers nog altijd vocaal over dingen die niet goed zijn, waarop men nu heeft gereageerd. De ontwikkelaar stelt dat ze goed op de hoogte zijn dat veel spelers ontevreden met de huidige staat van de titel zijn. Daarom hebben ze een ‘strike’ team opgezet met veteranen uit het ontwikkelteam, dat zich bezig moet gaan houden met het verbeteren van de game.

Het gaat dan specifiek om het realiseren van de totale ervaring zoals de spelers die graag zien. Dit met als doel om de titel te laten voldoen aan de verwachtingen van de community. Dit team werkt momenteel aan een plan van aanpak voor de korte en lange termijn. Dit kost even wat tijd, maar in februari krijgen we een globaal beeld van dit plan te zien.

Op basis van de reacties en input vanuit de community, zal men dan overgaan tot de uitvoering van de optimalisaties en verbeteringen.