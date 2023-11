Door server problemen had PayDay 3 nu niet bepaald de meest zorgeloze lancering, maar de game wist toch een paar miljoen gamers aan te trekken. Dit tot grote tevredenheid van ontwikkelaar Starbreeze. De Embracer Group is echter minder te spreken over de lanceringsperiode van de game.

Embracer Group CEO Lars Wingefors heeft tijdens een Q&A gesproken over PayDay 3. Wingefors liet weten dat de game het slechter heeft gedaan dan de verwachting was. De eerste update heeft PayDay 3 wel in de goede richting geduwd, maar de cijfers zijn nog steeds niet naar tevredenheid.

“The game had a had a positive Adjusted EBIT contribution with investments recouped in the second quarter, but performed below management expectations.”

Hopelijk kunnen aankomende patches en nieuwe heists er alsnog voor zorgen dat PayDay 3 aan de verwachtingen van de Embracer Group gaat voldoen. De eerste gratis content update kan je deze maand verwachten.