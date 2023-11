Enkele maanden geleden verscheen PayDay 3, een langverwacht vervolg dat uiteindelijk een beetje op een sisser uitdraaide. De launch verliep allesbehalve vlekkeloos en algemeen luidde de kritiek dat er eigenlijk te weinig content was om ons mee te vermaken (zeker gezien het progressiesysteem een grote grind is). Ontwikkelaar Starbreeze Studios hoopt deze maand echter zichzelf wat te herpakken met hun eerste gratis content update voor de game.

We krijgen twee ‘nieuwe’ heists om onze tanden in te zetten, alhoewel ze nu niet 100% nieuw zijn. Het gaat hier namelijk om herwerkte versies van ‘Cook Off’ en ‘Murky Station’, twee heists die we kennen uit PayDay 2. Daarnaast zal er ook een nieuwe rij aan skills aan de game toegevoegd worden (de ‘Transporter’ skills) en nieuwe muziek tracks. Het team werkt momenteel nog aan een herwerkt progressiesysteem, gezien de community hier veel kritiek op gaf.

Lees meer over PayDay 3 in onze review.