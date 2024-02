Dat we de release van PayDay 3 wat minder vlot konden noemen, is misschien een klein understatement. Na geploeter met de servers, veel werk aan de winkel, uitgestelde updates en meer, heeft men nu alles aardig op de rit. Hoewel de game initieel een succes genoemd mag worden met miljoenen spelers, was de uitgever niet tevreden.

Aangezien de verkoop en de actieve spelersaantallen nu enkele maanden later significant lager liggen dan gehoopt, werkt Starbreeze verder aan de game in de hoop de cijfers op te trekken. Daarom hebben ze een klein inkijkje gedeeld in wat we allemaal mogen verwachten van de game in 2024 (zie afbeelding hieronder).

Het zal niemand echt verbazen, maar er zal eindelijk werk gemaakt worden van de offline modus waar wij in onze review, die je hier kan lezen, al om vroegen. Deze modus zal in twee fases verschijnen: in eerste instantie zullen solo spelers de matchmaking queue kunnen overslaan (al is een online connectie wel vereist voor progressie en unlocks).

In de tweede fase zal de ontwikkelaar kijken hoe ze de solo modus implementatie kunnen verbeteren. Ook zullen ze de altijd online vereiste dan wegnemen, waardoor je niet gebonden bent aan de servers. Wel zal je verbinding moeten maken om je progressie te uploaden. Buiten dat kan je offline blijven spelen. Wanneer deze modus precies komt, is nog niet bekend.

De ontwikkelaar zal ook de matchmaking op de schop gaan gooien, want die functioneert niet naar behoren zo blijkt wel uit hun eigen woorden.

“On the topic of cooperative play. Our matchmaking isn’t doing a good job of bringing people together. We have a number of social and cooperative features planned for the year as well as rebuilding our matchmaking functionality into a much more robust system.

Until those features are implemented, the current matchmaking will be supported by a quickplay functionality, ensuring you can reliably play with other players. Later in the year, we’re looking to bring back a Crime.Net style server browser.”