Dat de launch van PayDay 3 niet helemaal vlekkeloos verlopen is, is misschien een understatement, maar al bij al hebben we wel plezier aan de game beleefd. Zoals je hier al kon lezen hoopt Starbreeze Studios de game naar een hoger plan te tillen met update 1.02. Zo zullen er twee nieuwe heists, een nieuwe skill lijn en heel wat animaties worden toegevoegd aan de game.

Over de twee heists kunnen we kort zijn, aangezien het herwerkte versies zijn van ‘Cook Off’ en ‘Turbid Station’, twee heists die we al kennen uit de vorige iteratie. Beide heists zijn wel voorzien van wat extra elementen in de omgeving, zodat het fris aanvoelt. Zo zul je in de eerste heist een grotere map treffen en een nieuwe ruimte in de garage. In Turbid Station zul je te maken krijgen met meer verticaliteit en spelers zullen onder de trein kunnen glijden voor meer stealth.

De nieuwe Transporter skill lijn zorgt ervoor dat je onder andere twee zakken zal kunnen dragen in plaats van één en ook dat je sneller zal kunnen rennen met objecten of personen op je schouder. Verder kun je mensen intimideren als je een lichaam bij je draagt en er is een optie om een extra deployable mee te nemen. Een andere nieuwe, losstaande skill van Transporter is ‘Catapult’, waarmee je zakken buit 30% verder zal kunnen werpen, wat de snelheid van een heist zal kunnen vergroten.

Hier kan je een Twitch-stream terugvinden waarin community manager Elisabeth E. en lead producer Andreas Häll Penninger dieper ingaan op de nieuwe skill lijn.