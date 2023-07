Heel binnenkort verschijnt Remnant II, het vervolg op de bikkelharde shooter Remnant: From the Ashes. Opnieuw zullen we kunnen spelen met verschillende classes, oftewel ‘Archetypes’ en de voorbije tijd kregen we al heel wat van deze Archetypes te zien. Laatst werd de Medic aan ons voorgesteld en nu is het de beurt aan de Hunter.

De Hunter is het vijfde (en ook laatste) Archetype dat een trailer krijgt en ook hij heeft een geheel eigen speelstijl. De Hunter is gemaakt voor degenen onder ons die graag van een afstandje vijanden afknallen met een precisiegeweer. Hij kan ook vijanden ‘markeren’, waardoor deze zichtbaar worden voor het team en extra schade zullen oplopen. Bekijk hem in actie in de onderstaande nieuwe trailer.

Remnant II verschijnt op 25 juli.