De laatste Archetype van Remnant II werd onlangs onthuld en de game komt steeds dichterbij. De releasedatum staat immers op 25 juli en dat betekent dat fans zich binnenkort kunnen wagen aan de ongetwijfeld vele duistere en gevaarlijke avonturen in de wereld van Remnant II. Wie echt met smart zit te wachten en graag nog meer beelden wil zien, kan zich nu gelukkig prijzen.

Via IGN is er namelijk een lange gameplay video verschenen van Remnant II. Deze video is zo’n 38 minuten lang en hierin krijg je een goed beeld van de wereld van N’Erud, dat enige tijd geleden ook al uit de doeken werd gedaan middels een trailer. Veel aspecten van de game zoals combat en de verkenning, komen langs in deze gameplay video.