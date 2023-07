Een van de grootste vijanden van Spider-Man in Marvel’s Spider-Man 2 is natuurlijk Venom, die nader toegelicht zal worden tijdens het panel van de game op de San Diego Comic Con later vandaag.

Het panel van vandaag draait om een kijkje achter de schermen bij de vormgeving van deze Venom voor de game en ook krijgen we meer te horen over zijn rol in de game. In aanloop naar dat panel heeft Insomniac Games een nieuw screenshot van de antagonist gedeeld en dat kan je hierboven bekijken.

Marvel’s Spider-Man 2 verschijnt op 20 oktober 2023, exclusief voor de PlayStation 5.