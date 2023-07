Het is altijd afwachten in hoeverre een ontwikkelaar/uitgever laat weten aan welke systeemeisen je pc moet voldoen als je de pc-versie van een game wilt spelen. De één geeft een gedetailleerde omschrijving van welke hardware je nodig hebt en wat voor resolutie en framerate je daarmee kunt verwachten, terwijl de ander alleen het hoognodige laat weten.

Starbreeze Studios en Koch Media komen wat dat betreft wel erg summier uit de hoek als het gaat om PayDay 3. Doorgaans wordt in ieder geval aangegeven welke CPU en GPU je nodig hebt, dit van de bekende merken. Voor de systeemeisen van de pc-versie van PayDay 3 wordt vooralsnog alleen Intel voor de CPU aangeraden en Nvidia voor de grafische kaart.

Het is hierbij onduidelijk wat je dan kan verwachten qua resolutie en/of framerate. De (summiere) informatie over de systeemeisen van Payday 3 is als volgt, al verwachten we later wel wat meer details.