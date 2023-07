Marvel’s Spider-Man 2 slingert in oktober naar de PlayStation 5 en de volgende iteratie werd tijdens de recente PlayStation Showcase reeds uitgebreid getoond. Ontwikkelaar Insomniac Games is echter ook aanwezig tijdens de San Diego Comic-Con, waar men aanschoof met een panel en een aantal interessante details heeft onthuld over onder meer de open wereld.

Het is al bevestigd dat Coney Island aanwezig zal zijn naast de buurten Queens en Brooklyn en de map zal ongeveer twee keer zo groot zijn als de voorgangers. De Web Wings en nieuwe toegevoegde wind tunnels moeten het mogelijk maken om op hoge snelheden deze gebieden te verkennen.

Deze functionaliteiten moeten complementair zijn aan het gebruikelijke slingeren, wat nog steeds de kern is van het doorlopen en verkennen van de map. Senior game director Ryan Smith is erg blij met deze nieuwe features en kan niet wachten tot spelers ermee aan de slag kunnen.

“For us it was a cool opportunity to bring something people have seen in comics and movies and integrate it in the game. Swinging is the core of our Spider-Man traversal, so we designed the Web Wings to work with swinging and complement it. That way you can weave back and forth between the two to build up speed and height. When you use the Web Wings with our wind tunnels, though, that’s one of the ways to go across the city super-fast and really push the speed of traversal, which was one of our goals.”