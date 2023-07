Tijdens een recente Diablo IV Campfire livestream lieten game directors Joe Shely, Joe Piepiora en community chief Adam Fletcher zich uit over de recente nerfs in het spel. Het team beaamt geluiden uit de community dat de nerfs niet de juiste keuze waren en ze zullen niet nogmaals zomaar een soortgelijke patch uitbrengen.

De studio is natuurlijk altijd bezig om het spel zo gebalanceerd mogelijk te maken, maar geeft toe dat ze misschien iets te ver zijn doorgeschoten met het verzwakken van bepaalde builds.

“It’s not the greatest play experience for players out there,” said Fletcher. “We don’t plan on doing a patch like this ever again. We hear you loud and clear.”