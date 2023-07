TeamKill Media heeft laten weten dat ze de PlayStation 4 versie van Quantum Error hebben geannuleerd. Daarmee komt de game alleen nog naar current-gen systemen, maar daarbij is ook aangekondigd dat ze de game nu naar pc zullen brengen.

De reden voor het annuleren van de PS4-versie zit hem in het gegeven dat de game vanaf het begin voor de PlayStation 5 is gemaakt. Ze hadden gehoopt de game ook naar de PlayStation 4 te brengen, maar vanwege het niveau in performance kwaliteit zijn ze er niet zeker van dit op de PlayStation 4 ook te kunnen realiseren.

Een PlayStation 4 versie zou teveel downgrading en het aanpassen van assets, belichting en meer betekenen. Dit zou teveel impact hebben op de kwaliteit van de game, waardoor het niet eerlijk is voor PlayStation 4 spelers.

“Unfortunately, we are going to have to cancel the PlayStation 4 version of Quantum Error. Even with the game being made from the beginning for the PlayStation 5, we still had hopes we could make a PlayStation 4 version happen, but with the level of quality we have achieved with Quantum Error with gameplay running at 60 frames per second, we have reach the conclusion that there is no way for us to deliver a version on PlayStation 4 that would live up to what the PlayStation 5 is going to deliver.

A PlayStation 4 version would require too much downgrading and changing of assets, lighting, and much more to function, and with the difference in memory and the slower HDD speed, it would be a very different experience that will not compare to the PlayStation 5 version and would not be fair to PlayStation 4 players.”