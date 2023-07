Ubisoft heeft er nogal een handje van om games te maken die ontzettend lang duren vanwege een overdaad aan randactiviteiten en collectables. De laatste Assassin’s Creed delen zijn daar een goed voorbeeld van. Als het op Star Wars Outlaws aankomt hoeven we ons wat dat betreft geen zorgen te maken.

Deze game is volgens creative director Julian Gerighty een avontuur dat erg op de actie is gefocust en spelers op een spannende rit meeneemt. Het doel is om de spelers een open wereld te presenteren die boeiend is, die op eigen tempo te verkennen zal zijn, maar absoluut niet 200 tot 300 uur aan gameplay bevat.

“Our objective is to really get people into a very dense, rich adventure, open world adventure that they can explore at their own rhythm. So it is absolutely not a 200 or 300 hour epic unfinishable RPG.”

De ontwikkelaar wil voorkomen dat de game té groot is en dat spelers daardoor het einde van het avontuur niet bereiken, wat zonde zou zijn. Wat de daadwerkelijke speelduur precies is, is afwachten gezien daar nog geen uitspraken over zijn gedaan. Je leest meer over Star Wars Outlaws in onze preview.