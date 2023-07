Het is alweer even geleden dat Final Fantasy XIV een uitbreiding kreeg, maar spelers hebben inmiddels weer nieuwe content om naar uit te kijken. Tijdens Final Fantasy XIV Fan Fest afgelopen weekend is de Dawntrail uitbreiding aangekondigd, die in de zomer van 2024 zal verschijnen.

Bij deze aankondiging hoort een trailer die je onderaan dit bericht kunt vinden, eerst een overzicht van de belangrijkste details: