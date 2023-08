De Spaanse ontwikkelaar MercurySteam wist met Metroid Dread hoge ogen te werpen bij zowel fans als critici, zo waren wij ook zeer te spreken over Samus’ nieuwste avontuur in onze Metroid Dread review. Dankzij het kritische en financiële succes van het spel zijn velen natuurlijk benieuwd naar een eventueel vervolg.

Met de hoop om fans een antwoord te kunnen geven heeft Gamereactor navraag gedaan bij MercurySteam naar een eventueel vervolg, echter wilde MercurySteam CEO Enric Álvarez daar helaas niets over kwijt.

“Well, about the projects we are doing today, there is nothing I can say, so a simple ‘no comment’ will suffice.”