Lords of the Fallen probeert in oktober al het hart van menig Soulsborne fan te veroveren en laat daarom nu alvast meer en meer in zijn kaarten kijken. Vorige week deed het dat met een achttien minuten durende gameplay showcase, nu pakt IGN uit met een exclusieve blik op twee baasgevechten. De catch? Als je de ene baas verslagen hebt, verandert deze stante pede in de andere. Een ware uitputtingsslag dus, waarin health management sowieso een sleutel vormt.

Geïnteresseerden nemen hieronder dus best even een kijkje. Geloof ons, het loont de moeite!