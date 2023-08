Afgelopen dinsdag kwamen de nieuwe maandelijkse games uit voor alle PlayStation Plus-abonnees. Een van deze titels was Dreams. Via Dreamstats kunnen we zien welke impact de digitale service op deze game heeft; die is groot kunnen we verklappen.

Op 31 juli stond het aantal spelers dat Dreams heeft gespeeld op 2.108.161. Op 1 augustus werd de game speelbaar voor PlayStation Plus-abonnees. Na 3 dagen stond de teller van het aantal spelers dat Dreams gespeeld heeft op maar liefst 2.265.939. Er zijn dus in totaal 157.778 mensen bijgekomen, wat ongetwijfeld nog verder zal toenemen.

Deze extra spelers komen als geroepen, want de community zal de game in leven moeten houden. Media Molecule heeft namelijk laten weten dat zij de game vanaf 1 september 2023 niet meer zullen ondersteunen.