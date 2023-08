Over een paar weken kunnen fans van de Armored Core-serie na jaren wachten weer in een mech stappen en de boel overhoop schieten. Het is ook voor het eerst dat een deel in de Armored Core-serie zijn weg naar de pc zal vinden als platform. Mocht jij je nu afvragen of jouw pc krachtig genoeg is om deze titel te draaien, dan heb je nu gelukkig een antwoord.

Het ziet er naar uit dat Armored Core VI niet al te veel van jouw pc zal eisen. Met een NVIDIA GeForce GTX 960 of een AMD Radeon RX 480 met 4GB VRAM kan je de game al spelen. Dit zijn videokaarten die respectievelijk stammen uit 2015 en 2016. Bijzonder is de vereiste hoeveelheid werkgeheugen, wat met 12GB als minimum wat vreemd is. Desalniettemin zal menig pc hier aan kunnen voldoen.

We hebben de vereisten hieronder voor je opgesomd. Armored Core VI: Fires of Rubicon verschijnt op 25 augustus voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.