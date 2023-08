Eergisteren kwam Baldur’s Gate 3 uit voor de pc en de game is door aardig wat gamers opgepikt. De RPG is zelfs de op één na grootste release van dit jaar op Steam.

Op SteamDB is te zien dat Baldur’s Gate 3 een 24-uurs piek heeft van meer dan 472.000 spelers. De enige game op Steam die daar in 2023 tijdens de lanceringsperiode overheen is gegaan, is Hogwarts Legacy. Deze titel had een 24-uurs piek van 879.308 spelers.

Helaas is niet alles goud wat er blinkt voor het derde deel van Baldur’s Gate. Op dit moment wordt de game namelijk geplaagd door een vervelende bug.