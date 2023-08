In aanloop naar de lancering van EA Sports FC 24 later dit jaar brengt EA video’s uit waarin wordt gefocust op één van de modi of features in het spel. Vorige keer namen we een duik in de carrière modus. Ditmaal deelt EA nieuwe informatie over de ‘matchday experience’, ofwel de gehele beleving rondom een wedstrijd, in de nieuwe iteratie van het geliefde voetbalspel.

De video bekijkt verschillende facetten die de beleving realistischer zullen maken. Zo zijn er nieuwe en meer gedetailleerde modellen voor alle spelers en een verbeterd ‘stofsysteem’ dat er voor zorgt dat de tenues van spelers veel realistischer bewegen. Dankzij updates aan de Frostbite-engine zal EA Sports FC 24 verbeterde belichting hebben vergeleken met voorgaande delen.

Wedstrijdintroducties worden ook voorzien van een update, zo zullen er nieuwe cutscenes zijn die je meenemen naar de kleedkamers, tunnels in de stadions en meer. Voor het eerst zul je ook de commentatoren te zien krijgen in een aantal cutscenes. Ook kunnen spelers kiezen voor een nieuwe camerahoek om te gebruiken tijdens gameplay.

EA Sports FC 24 zal vanaf 29 september beschikbaar zijn voor PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc. Je kunt de deep-dive video hieronder bekijken.